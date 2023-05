Ex-Freundin erwürgt: Ein Dorf in Schockstarre

Der idyllische 400-Seelen-Ort Hohentauern in der Obersteiermark steht unter tiefem Schock. Eine erst 23-jährige Einheimische, im Ort als Gastronomin bekannt und beliebt, wurde in ihrer Wohnung mitten in der einwohnermäßig kleinsten Gemeinde des Landes eiskalt ermordet. Unter dringendem Tatverdacht steht ihr Ex-Freund, ein gebürtiger Kärntner. Das Paar soll sich erst vor Kurzem getrennt haben.