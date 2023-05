Die Altacher wollen ihren Prozentsatz erhöhen

Trainer Klaus Schmidt hat die Situation eindringlich beschrieben: „Im Grunddurchgang ging es in jedem Spiel um eineinhalb Punkte, in der ersten Hälfte der Qualifikationsrunde um drei, aber ab heute geht es in jedem Spiel um sechs Punkte.“ Das hat der Trainer nicht nur den Journalisten bei der Pressekonferenz, sondern vor allem seinen Spielern eingebläut. „Ab jetzt gilt es, möglichst kompakt und so fehlerlos wie möglich durch die Spiele zu kommen“, sagt Schmidt. Zuletzt im Heimspiel gegen Wolfsberg haben zwei Patzer genügt, um mit 0:2 zu verlieren.