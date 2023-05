Österreicher auf Sardinien von Bike geschleudert

Laut lokalen Medien habe der Mann eine Autokolonne überholen wollen. Durch den Zusammenstoß mit dem Wagen, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr, wurde der Österreicher von seinem Motorrad geschleudert. Er erlitt eine Brustkorbverletzung und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in die Stadt Nuoro gebracht.