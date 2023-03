Schwerer Motorradunfall: 25-jähriger Steirer tot

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt, wurde der 25-Jährige mit lebensgefährdenden Verletzungen in das Landeskrankenhaus Graz gebracht. Der 29-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und wurde in das Unfallkrankenhaus Graz gebracht. Jetzt gab die Polizei bekannt, dass der jüngere Mitfahrer seinen schweren Verletzungen erlegen ist.