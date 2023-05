Alcaraz will sich heute zum 20er selbst beschenken

Der privat mit Maria Gonzalez Gimenez (22) liiert, glühender Fan von Real Madrid und Schauspieler Will Smith ist. Und der wie Vorbild Nadal einige Macken hat: „Ich dusche bei Turnieren immer in derselben Dusche.“ Dazu trinke er gerne Gin mit Zitrone. Vielleicht darf es auch heute einer sein. Wiewohl der Fokus wie immer bei ihm am Tennisplatz liegt. Wo er an seinem heutigen Jubiläumstag gegen den Kroaten Borna Coric um das Endspiel in Madrid kämpft.