Urfahranermarkt hilft: Ukraine und kleinem Niklas

Die Bands Cook And The Gang, The Economics, DJ Hiems und Moderator Karl Weixelbaumer von 2:tages:bart sorgten mit ihrem Auftritt für die gute Sache wieder für tolle Stimmung und brachten viel neues Publikum auf den Urfahranermarkt. Festwirt Patrick Stützner unterstützte die Aktion mit der Spende der Tischreservierungs-Gebühr, die er zusätzlich auf 4000 Euro verdoppelte.