Hebammen haben am meisten Überstunden aufgebaut

„Der Urlaubsabbau am Jahresende ist in der Zeit einer Gesundheitskrise nicht möglich, wenn in den Spitälern die Patientinnen und Patienten zu versorgen sind“, heißt es dazu in der schriftlichen Beantwortung von Haberlander. Das will SP-Gesundheitssprecher Peter Binder im Gespräch mit der „Krone“ nicht so stehen lassen: „Die Corona-Pandemie darf dabei keine Ausrede sein. In Wahrheit wissen wir schon seit Jahren von dem Problem. Vielmehr kommt mir vor, dass man einfach nicht an dem fehlgeleiteten System rütteln will.“