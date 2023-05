Arbeitszeit-Rückstau in Spitälern wächst weiter

Der „Stundenrucksack“ der Pflegekräfte in Oberösterreichs Landesspitälern wird immer schwerer: Ende 2022 hatten sie alle gemeinsam 1,279 Millionen Stunden an Urlaubs- und Zeitguthaben stehen. Ende 2021 waren es 1,105 Millionen Stunden, Ende 2020 1,102 und Ende 2019, also vor Beginn der Pandemie, auch schon 926.667. Pro Kopf gab es von Ende 2019 bis Ende 2022 folgende Guthabenswerte: 126, 148, 141 und 158. Wobei die Werte nach Berufsgruppen im Krankenhaus und erst recht nach Spitals-Standorten sehr differieren. Im von der Arbeitslast besonders oft mit Alarmrufen auffallenden Med Campus III in Linz sind es beim Pflegepersonal (ohne Differenzierung nach Ausbildung) im Schnitt 165 Stunden pro Kopf. Noch mehr, nämlich 176 Stunden pro Kopf, sind es beim Ärztlichen Dienst.