Ein Festival rund um die Bohne am 13. Mai

Bekennende Bohnenliebhaber

Schuld am 1. internationalen Tag der Bohne sind Kräuterhexe und bekennende Bohnenliebhaberin Uschi Zezelitsch, Harald Strassner, Biopionier und innovativer Querdenker der ersten Stunde und Roland Pöttschacher, ein Lebensmitteltechnologe. Alle drei haben sich unabhängig voneinander in die Bohne verliebt. Denn die Hülsenfrucht ist immens vielfältig. Mehr als 8000 Jahre wird sie bereits kultiviert, es gibt zig verschiedene Sorten in diversen Farben. Und im Burgenland wurde sie schon immer angebaut.