Die besten Radrennfahrer werden immer dünner

Die Studie ist derzeit nur als Preprint veröffentlicht, sie wurde also noch nicht von einer Fachzeitschrift begutachtet. „Ein BMI von 20,13 ist nicht schlecht für die Gesundheit und weist nicht auf zukünftige Gesundheitsprobleme hin“, sagte Erstautor Alexander Smith von der Universität Bern in einer Mitteilung. Die Tendenz ist laut Smith jedoch „besorgniserregend“. Der Leistungsdruck kann zu schädlichem Verhalten führen, „mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Athleten, kurz- und langfristig“, so der Forscher.