„Wir haben erwartet, dass er Tore macht, aber ...“

Kollegen standen Spalier

Seine Teamkollegen standen nach der Partie anerkennend Spalier. „Das hat er sich verdient“, merkte Guardiola an. Schließlich war es für Haaland in der laufenden Saison nicht der erste Rekord. So brauchte er nur 27 Champions-League-Matches, um die 35-Tore-Marke zu erreichen. Als Jüngster in der Königsklasse erzielte er 30 Treffer, hatte die Nase damit 116 Tage vor PSG-Star Kylian Mbappe. Als erst dritter Kicker der CL-Historie gelangen ihm beim 7:0 über RB Leipzig zudem fünf Treffer in einer Partie. Und in der vergangenen Woche machte er sich zum ersten Spieler seit Tom Waring 1931, der in allen englischen Bewerben in einer Saison 50 Tore erzielte.