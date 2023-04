Rekord! Haaland kann’s auch mit wehender Mähne

In der 95. Minute trug sich Erling Haaland im Spitzenspiel gegen Arsenal doch noch in die Schützenliste ein. Mit wehender Mähne schloss die „Tor-Maschine“ von Manchester City, die in den Minuten zuvor noch einen Zopf getragen hatte, trocken ab - hier zu sehen im Video (ca. ab Minute 1:40):