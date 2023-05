Demenzkranker Mann alarmierte mit Hupe den Notruf

Ehepaar überglücklich wiedervereint

Der Plan ging auf: Ein besorgter Bürger verständigte schließlich den Notruf und beschwerte sich über den Lärm, berichtet die Polizei Wien. Dieser Mann konnte auch den Standort des demenzkranken Mannes nennen. Er hatte sich in die Wlassakstraße, in den Bezirk Hietzing, verirrt. Die Einsatzkräfte konnten den Mann wieder nach Hause bringen, wo seine Ehefrau ihn überglücklich in ihre Arme schloss.