Pilgern, entdecken und genießen in Mariazell

Die Habsburger erklärten Mariazell zum nationalen Heiligtum

Das Hauptaugenmerk gilt der spätromanischen Gnadenstatue aus Lindenholz: Magna Mater Austriae. „Die Madonna hat etwa 150 verschiedene prunkvolle Gewänder, darum ist sie nicht sofort als romanisch erkennbar“, erklärt Superior Michael Staberl, der geistliche Leiter, bei einem Rundgang. Nur an zwei Tagen ist sie unbekleidet: am 8. September, dem Patrozinium Mariä Geburt, und am 21. 12. dem historischen Gründungstag.