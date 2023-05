Miami statt Monaco als Magnet für die Superstars

Spezial-Helm für Max

Bei den „Bullen“ wird Weltmeister Max Verstappen in Miami übrigens mit einem speziellen Helm fahren, der von den Fans mitgestaltet wurde. Ein weiterer Holländer, DJ-Superstar Tiësto, sorgt an der Strecke für Musik. Während andere Auftritte ein heißes Date wohl unmöglich machen: Zuletzt waren ja Gerüchte um eine Affäre von Fernando Alonso mit Taylor Swift aufgetaucht, die der zweifache Weltmeister sogar noch befeuert hatte. Der US-Popstar wird allerdings wohl nicht bei der F1 in Miami auftauchen - von Freitag bis Sonntag gibt sie in Tennessee Konzerte