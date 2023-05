Gehalt von Kurz-Freundin: Ermittlungen eingestellt

In einer seiner umfassenden Einvernahmen vor der WKStA im Jahr 2022 gab Schmid an, Kurz habe sich bei ihm für eine Gehaltserhöhung seiner im Finanzministerium tätigen Freundin eingesetzt. Daraufhin sei er aktiv geworden und „meiner Erinnerung nach wurde das auch so umgesetzt“, sagte Schmid damals aus.