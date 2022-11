Ein Duell mit unterschiedlichen Waffen

Schmid will Kronzeuge werden

Schmid will Kronzeuge werden in der türkisen Korruptionssaga – und sorgte mit seiner Rundumentschlagung beim Ausschuss für Wirbel. „Eine sinnvolle Strategie“, sagt Strafverteidiger Leo Kregcjk. „Politiker sind Wortklauber. Jede Aussage wird mit jener aus der Einvernahme verglichen.“ Es könne nicht nur die Glaubwürdigkeit leiden, sondern auch ein Verfahren wegen Falschaussage blühen. Von einer „Anzeigenunkultur“ spricht Anwalt Johannes Zink. So hat Schmid nur (den einen Satz) verlesen. „Das ist super“, sagt Strafrechtsexperte Arthur Machac. „Wenn Mandanten zu reden beginnen, kommt oft nur Topfen raus.“