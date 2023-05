So unintelligent ist die künstliche Intelligenz

Sollte sich Landeshauptmann Christopher Drexler über diese virtuelle Mehrheit freuen, so hat ChatGPT trotzdem eine schlechte Nachricht für ihn parat: Laut dem Programm hat Hermann Schützenhöfer sein Amt nie an Drexler abgetreten. Noch schlimmer erwischt es die SPÖ: Sie wäre gar nur in Opposition zur einer schwarz-grünen (!) Landesregierung.