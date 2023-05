„Invasion der Pfaue“ löst Rechtsstreit in Dorf aus

Laute Schreie hallen in Wilfersdorf bereits in den frühen Morgenstunden übers Land, und kurz darauf flattern sechs prächtige Pfaue durch die Lüfte. Es ist nämlich aktuell Balzzeit bei den fasanenartigen Zweibeinern, und so herrscht in der beschaulichen Weinviertler Gemeinde Ausnahmezustand.