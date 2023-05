Wahlkampfkostengrenze: Parteiensenat entlastet ÖVP

Kurz: „Das ist Rufmord“

Kurz sprach in einem Statement am Mittwoch von einem „Mechanismus“: „Es werden falsche Vorwürfe erhoben, diese werden hunderte Male in den Medien breitgetreten und die Wahrheit kommt oftmals leider erst Jahre später ans Licht.“ Das sei „Rufmord“ und eine „permanente Manipulation der öffentlichen Meinung“. Am Ende setze sich immer die Wahrheit durch, ist er überzeugt.