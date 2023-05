Vater und Tochter wegen Inzest-Liebe vor Gericht

„Blutschande“ warf die Staatsanwaltschaft einem Flachgauer mittleren Alters und dessen Tochter, einer jungen Erwachsenen, am Mittwoch am Salzburger Landesgericht vor. Die Anwälte der Angeklagten verwiesen auf die Geständnisse, baten um Milde. Dann schickte die Richterin die anwesenden Journalisten vor die Tür. Denn was dann im Saal erörtert wurde, war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Der hoch verschuldete, elfmal vorbestrafte Mann, der aktuell in Untersuchungshaft sitzt, und seine Tochter - selbst schon Mutter und mittlerweile geschieden - sollen im vergangenen Jahr mehrmals Geschlechtsverkehr gehabt haben. Dem Vater wurde vorgeworfen, die junge Erwachsene verführt zu haben.