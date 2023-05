Forscher bringen Tbc-Erreger zur Selbstzerstörung

Es handelt sich dabei um „zweiköpfiges Cyclomarin A“, das im Inneren des Bazillus lebenswichtige Eiweißstoffe schreddern lässt, während fehlgebildete Produkte überhandnehmen. Ein Team um Tim Clausen vom Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (IMP) in Wien untersuchte zunächst, wie herkömmliches Cyclomarin A - ein Wirkstoff aus Meeresmikroben - in Tuberkulose-Bakterien wirkt. Sein Angriffspunkt ist ein Schredder aus sechs „ClpC1“-Bauteilen in den Bakterien. Sie bilden einen Kanal, an dessen Ende Eiweißstoffe zerhäckselt werden.