So läuft die Prunk-Krönung auf krone.tv!

Am Samstag geht in London ein Jahrhundertereignis über die Bühne! Mit einer prunkvollen Zeremonie bekommt Großbritannien offiziell einen neuen Regenten - nach 70 Jahren! Wird schon in der Krönungszeremonie die Handschrift des neuen Königs zu sehen sein, wer sitzt in den ersten Reihen und gelingt es Charles III., die Familienstreitigkeiten zu beenden? krone.tv berichtet ab 11 Uhr live aus Wien und London!