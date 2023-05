22-jährige Adriana stürzte 100 Meter in den Tod

Der DNA-Abgleich wird noch Zeit in Anspruch nehmen, aber es gibt keine Zweifel mehr: Die am Sonntag zwischen Laudachsee und Ostgrat des Traunsteins gefundene Leiche ist Adriana E. (22), die am 17. März in Scharnstein als vermisst gemeldet wurde. Bergretter gehen davon aus, dass sie über den Gassnersteig hinauf zur „Hohen Scharte“ wollte oder schon am Grat unterwegs war, als sie ausrutschte und etwa 100 Meter in die Tiefe stürzte.