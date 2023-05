Die Obduktion soll den Tod von Adriana aufklären

Warum musste Adriana Jordan Elmore (22) sterben? Die Antwort auf diese Frage soll am Dienstag eine Obduktion geben. Die US-Amerikanerin, die an Asperger litt, war, wie berichtet, am 17. März aus dem buddhistischen Zentrum in Scharnstein (Oberösterreich) verschwunden. Ihre mutmaßliche Leiche wurde am Sonntag beim Laudachsee in Gmunden gefunden.