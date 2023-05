Hangrutschung in Hörbranz verlangsamt sich

Die vorausgesagten Regengüsse hielten sich in Grenzen, der Rutsch-Hang in Hörbranz (Vorarlberg) ist zwar noch in Bewegung, aber nicht so stark wie von Experten ursprünglich befürchtet. Zwar können die evakuierten Bewohner wieder in ihre Häuser zurück, von Entwarnung will aber noch niemand sprechen.