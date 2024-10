Lenkerin krachte mit Pkw in Zufahrtstor

Die 25 Jahre alte Frau war gegen 4.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Bei der Halbanschlussstelle Wolfurt beabsichtigte sie, von der Autobahn abzufahren. Bei diesem Manöver kam die Frau allerdings aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und donnerte mit ihrem Wagen in eine angrenzende Wiese, in weiterer Folge krachte der Pkw in das Zufahrtstor der dortigen Gewässerschutzanlage.