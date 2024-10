„Wir wollen es in die nächste Cuprunde schaffen“

„Wir können zeigen, wie es jetzt für uns weitergeht“, sagt SW-Coach Regi van Acker vor dem Duell mit dem Bundesligisten, in das der Ländle-Klub auf dem Papier als klarer Underdog geht, „wir haben keinen Druck, aber verlieren wollen wir nicht. Wir wollen in die nächste Runde.“ Und wie der belgische Trainer das erreichen will, ist auch kein großes Geheimnis.