Haftstrafen für zwei Kriminaltouristen

Wenn es mit der Arbeit im eigenen Land nicht zum Besten steht, probieren wir es halt im Ausland, dachten sich wohl zwei Gelegenheitsarbeiter aus Georgien. Doch von einem redlichen Broterwerb sind der 38-jährige Sporttrainer und der 39-jährige Bauarbeiter weit entfernt. Ihr neuer Erwerbszweig lautet klassischer Kriminaltourismus in Österreich. Die beiden Männer reisten zunächst von Georgien nach Tschechien. Dort mietete man ein Auto und begab sich auf Diebestour nach Österreich. Innerhalb von 14 Tagen brach das Duo bundesweit 41 Mal in Bäckereien, Hallenbäder, Imbissstände und Geschäfte ein und stahl neben Geld alles, was nicht niet- und nagelfest war. Wobei auch das Ländle nicht verschont blieb. So entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Aufgrund der GPS-Daten der Autofirma konnte der Beutezug nachverfolgt werden. An mehreren Tatorten konnten DNA-Spuren der Angeklagten nachgewiesen werden. Teilweise wurden die Einbrüche von Überwachungskameras festgehalten.