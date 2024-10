Überraschung in Bregenz! Bundesligist GAK draußen

Für den GAK kam es im zweiten Spiel unter der Leitung des neuen Trainers Rene Poms zu einer bitteren Niederlage. Der in der Bundesliga nach elf Runden noch sieglose Aufsteiger verabschiedete sich beim Zweitliga-Dritten in Bregenz aus dem Bewerb. Renan brachte die Hausherren im Strafraum unbedrängt schon früh in Führung (7.). Dem GAK gelang durch David Maderner, der im Eins-gegen-Eins vor dem gegnerischen Tor die Nerven behielt, der Ausgleich (75.).