Billigere Bustickets mit der Smartphone-App

Günstigere Tickets via App

Ähnlich wie in anderen Städte und Regionen sollen die Öffi-Nutzer nun das Ticket bereits vor der Fahrt lösen. Anreiz dafür sollen günstigere Preise sein. Bis zu 30 Prozent Rabatt soll es ab 1. Jänner für die Nutzer der „Fairtiq“-App geben. „Die App ist einfach in der Handhabung, denn mit einer Wischbewegung vor dem Einsteigen wird die Fahrt am Handy gestartet und gleichermaßen nach dem Aussteigen auch wieder beendet“, erklärt Hillbrand. Der Fahrtpreis wird automatisch berechnet. 870.000 Fahrten wurden im vergangenen Jahr via „Fairtiq“ bezahlt.