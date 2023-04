Hangrutsch: Risse in Straßen und Häusern entdeckt

Am Freitagabend geriet während heftiger Niederschläge ein Waldhang in Hörbranz in Bewegung. Über eine Länge von 150 Metern stürzten Geröll und Bäume in die Tiefe, 39 Menschen mussten aus umliegenden Häusern in Sicherheit gebracht werden. Rund 40 Stunden später steht fest: Zwar wurde glücklicherweise niemand durch den Hangrutsch verletzt, aber Straßen und Häuser in unmittelbarer Umgebung weisen Risse in der Bausubstanz auf.