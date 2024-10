ÖGB fordert künfige Regierung zum Handeln auf

Grundsicherung für Kinder

Dem ÖGB geht es jedenfalls darum, das Land zu mehr Investitionen zu bewegen – und zwar in gleich mehreren Bereichen. Da ist zum einen die Armutsbekämpfung. So sollen etwa Sozialleistungen „auf ein armutsfestes Niveau gehoben werden.“ Für Kinder will Stemmer eine eigene Grundsicherung. Hand in Hand geht das mit der Forderung nach einer Offensive beim leistbaren Wohnbau samt weiterer Anhebung der Wohnbeihilfe. Zudem hofft der ÖGB auf eine Leerstandsabgabe für private Wohnungen, die auch wirklich dazu dient, „den Leerstand zu reduzieren“. Zum anderen fordert Stemmer die Landesregierung auf, einen „massiven Ausbau ganztägiger Schulen samt Nachmittagsbetreuung sowie von Kindergartenplätzen und Spielgruppen“ voranzutreiben. Die Gemeinden sollen zudem mehr Geld bekommen, um das benötigte Personal anheuern zu können.