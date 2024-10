Entwicklung passt für Kirchler, Punkte fehlen noch

Auch mit den personellen Wechseln auf verschiedenen Positionen konnte sich Kirchler anfreunden. „Die beiden Angreifer Lukas Fridrikas und Christian Gebauer haben ihre Sache in beiden Partien gut gemacht. Deshalb ist Gustavo Santos aus der Anfangself gerutscht.“ Ouedraogo musste wegen einer Coronaerkrankung pausieren, für ihn kam Leonardo Lukacevic ins Team. „Auch er hat in den beiden Spielen überzeugt, Ouedraogo ist aber weiter ein Thema für die Anfangsformation“, sagt der SCRA-Sportchef, „der Trainer wird erst in den nächsten Wochen seine Stammformation finden, so etwas dauert naturgemäß ein wenig Zeit.