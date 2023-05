Japans Regierungschef reist nach Südkorea

Inzwischen kündigte die Regierung in Seoul an, frühere Zwangsarbeitende oder Hinterbliebene doch noch durch einen öffentlichen Fonds zu entschädigen. Kushidas Besuch in Südkorea ist die erste Visite eines japanischen Regierungschefs im Nachbarland seit fünf Jahren. Er sprach von einer „guten Gelegenheit“, den diplomatischen Beziehungen weiteren Schwung zu verleihen.