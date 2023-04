Gemeinsames Manöver von Südkorea, USA und Japan

Nordkorea heizt Spannungen an

Nordkorea hatte in den vergangenen Wochen neue, kleinere Atomsprengköpfe vorgestellt, die Produktion von waffenfähigem Nuklearmaterial zur Erweiterung seines Arsenals angekurbelt und eine atomwaffenfähige Unterwasser-Angriffsdrohne präsentiert. Die Spannungen in der Region nehmen derzeit wieder zu.