Nordkorea provoziert Japan mit Raketenabschuss

Nordkorea hat laut Angaben des südkoreanischen Militärs offenbar wieder eine atomwaffenfähige Rakete mit mehreren tausend Kilometern Reichweite abgefeuert. Das Militär habe am Freitag den Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea erfasst, die in Richtung Ostmeer geflogen sei, teilte der Generalstab in der Hauptstadt Seoul mit. Rund 210 km westlich der japanischen Hauptinsel Hokkaido fiel die Rakete demnach ins Meer. Für Japan eine klare Provokation.