So wird man künftig schneller zum Fahrlehrer

Die Anzahl an Fahrschulstandorten hat sich nicht groß verändert: In den 440 Fahrschulen sind rund 2200 Fahrlehrer tätig - von denen viele bald in Pension gehen. „Fahrlehrer ist der klassische Umsteigerberuf“, weiß Joachim Steininger, WKÖ-Obmann des Fachverbandes der Fahrschulen. Und der Job wird mit der neuen Ausbildung „deutlich attraktiver“. Vor allem aufgrund des Verdienstes.