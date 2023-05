Traktor abgestürzt: Mann sprang in letzter Sekunde

Zu einem schweren Unfall ist es am Montag in Wolfsberg gekommen. Ein Landwirt fuhr mit seinem Traktor, an dem eine Seilwinde angebaut war und einen Wurzelstock nachschliff, talwärts auf seinem landwirtschaftlichen Anwesen. Beim steil abfahrenden Gelände kippte der Traktor plötzlich und überschlug sich mehrmals. Der Lenker hielt sich am Traktor fest und schaffte es, die Fahrerkabine in einem geeigneten Moment durch eine zerbrochene Heckscheibe zu verlassen.