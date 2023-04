Schiri erhielt Drohungen nach Dortmund-Eklat

Auch „zeitliche Schutzmaßnahmen“ würden im Raum stehen. Borussia Dortmund distanzierte sich am Sonntag von ausfallenden Kommentaren. Anfeindungen jeder Art könne man - aller Enttäuschung zum Trotz - „nicht einmal im Ansatz tolerieren“, betonte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Sein Klub hat den ersten Meistertitel seit 2012 durch das Remis am Freitag in Bochum nicht mehr in der eigenen Hand.