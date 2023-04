„Klare Fehlentscheidung“: Schiri gesteht Patzer

Drei fragwürdige Entscheidungen

Hintergrund: Vor dem zwischenzeitlichen 1:0 der Bochumer hatten Edin Tercic und seine Männer ein Foul an Emre Can gesehen. Zudem hätte Dortmund aus seiner Sicht zwei Strafstöße bekommen müssen - einen Foul- und einen Handelfmeter. Der Österreicher Kevin Stöger hatte da den Ball an den Arm bekommen. Keine der strittigen Szenen sah sich Schiedsrichter Stegemann auf dem TV-Monitor am Spielfeldrand noch einmal an.