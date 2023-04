„Der Titel wäre die Krönung meiner Karriere“

Mit dem Wort „Cup“ kann Guido Burgstaller wenig anfangen, „ich spreche lieber vom Pokal, klingt besser“, lacht er vor seinem „Heimspiel“ am Sonntag. Mit 14 Jahren und seiner Aufnahme in die Akademie des FC Kärnten wurde der gebürtige Villacher in Klagenfurt sesshaft, startete von hier seine tolle Laufbahn. Und greift nun im Wörthersee-Stadion einen Tag nach seinem 34. Geburtstag nach seinem ersten großen Titel: „Es wäre die bisherige Krönung meiner Karriere“, sagt der Stürmer, der mit Schalke 2018 Vizemeister wurde, 2019 im Achtelfinale der Champions League stand. „Doch Rapid ist mein Herzensklub, bei meiner Rückkehr zu triumphieren wäre überragend.“