Cupfinale! Rapid Wien gegen Sturm ab 20.30 Uhr

„Duell auf Augenhöhe“

Als nomineller Favorit tritt Sturm an. Die Grazer eliminierten im Viertelfinale Salzburg im Elferschießen auswärts, zwangen danach auch den LASK daheim in die Knie (1:0) und dürfen außerdem auf neun Partien ohne Niederlage gegen Rapid zurückblicken. Alle drei bisherigen Saisonduelle gingen an den Bundesliga-Zweiten. Trainer Christian Ilzer erwartete „ein Duell auf Augenhöhe. Mit der nötigen Kraft, der Qualität und der richtigen Strategie müssen wir versuchen, das Spiel in unsere Richtung zu kippen.“