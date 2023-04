Wembley in Klagenfurt! „Eine ganz neue Dimension“

„Ein Spektakel!“

Andy Marek, bis 2020 fast drei Jahrzehnte Rapids Klubservice-Chef, ist sich sicher: „An diesem Sonntag werden wir von der Begeisterung was ganz Besonderes erleben. Das wird ein Spektakel.“ Und er weiß, wie sich ein Hype anfühlt. So campierten in Hütteldorf einst schon Fans über Nacht, nur um Tickets für die Weihnachtsfeier (!) zu ergatterten. 15.000 Anhänger begleiteten Rapid zum Europacup-Finale 1996 nach Brüssel, 2009 wurden 13 Flieger nach Hamburg gechartert. „Es gab schon viele explosive Spiele“, erinnert sich Marek auch an Duelle mit Ajax, Fenerbahce oder an die 10.000 Rangers-Fans (obwohl nur 2000 Tickets hatten) in Wien. „Aber der Sonntag wird von der Intensität eine noch größere Nummer“, ist Marek überzeugt. „Das ist ein Finale, wie man es aus Wembley oder Berlin kennt - nur garantiert lauter.“