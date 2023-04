Raiders Nummer 1 dank „Wahnsinnsspieler“ Johnson

„Wahnsinnsspieler“ machte den Unterschied

Auf der Gegenseite war Antonio Johnson der spielbestimmende Mann. Der bullige Spieler tankte sich einmal als Running Back in die Endzone durch. Und zweimal war er in seiner eigentlichen Funktion als Linebacker erfolgreich, machte zwei sensationelle Defensiv-Touchdowns. „Antonio ist ein Wahnsinnsspieler. Die Defensive hat uns das Spiel gewonnen. In der Offensive haben wir uns selber gestoppt“, sagte Raiders-Trainer Florian Grein nach dem 19:16-Sieg, dem zweiten in Folge für die Raiders. Johnson selbst spielte seine Rolle herunter: „Das Team hat großartig gespielt. Ich war einfach nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, meinte er, nachdem er nach einem Fumble den Ball schnappte und punktete.