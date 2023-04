Oh Kapitän, mach es im Cup nochmal!

Sympathisch, immer höflich. Doch die schlechte Nachricht: Die „gute Partie“ ist längst vom Markt, glücklich verheiratet mit seiner Sabrina, stolzer Papa. Und ein Vorzeigeprofi. Allüren sind ihm fremd. Er ist bodenständig statt großsprecherisch. Ein Wechsel in die Wüste, um noch einmal abzukassieren, käme für ihn nie in Frage. „Geld allein ist nicht alles. Ein Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, ist sehr viel wert. Ich will Zeit mit meiner Familie verbringen, das kann man nicht mit Millionen bezahlen.“ Den Cup-Titel auch nicht!