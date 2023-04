Regenschirm-Opfer noch immer nicht befragt

Verdächtiger in U-Haft

Dort befindet sich das Opfer zwar nicht mehr, aber einvernommen konnte es, laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Steyr, trotzdem noch immer nicht werden. Damit kann nicht restlos aufgeklärt werden, was in der Nacht wirklich passiert ist. Der mutmaßliche Täter sitzt unterdessen in U-Haft, er sprach bei der Vernehmung davon, dass er mit dem Regenschirm nicht zugestochen, sondern ihn geworfen habe.