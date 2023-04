Es gibt viel zu tun für die SPÖ in Wien

Anton Pelinka schätzt die Lage so ein: „Die relative Erfolgsbilanz der Wiener SPÖ hat vor allem eine Erklärung: Michael Ludwig. Er hat es geschafft, die auch in der Wiener Partei vorhandenen Fraktionen zu versöhnen. Das Erfolgsrezept der steirischen und der Salzburger KPÖ, eine Art politische Caritas mit hoher Glaubwürdigkeit der Spitzenrepräsentanten, wäre auch in Wien eine Bedrohung für die SPÖ. Ich nehme an, Ludwig macht sich über eine entsprechende Gegenstrategie schon seit langem Gedanken.“