„SPÖ muss mit ÖVP in intensiven Diskurs treten“

Giraffe als Medienstar

Der Wolf und die Giraffe - in der „ZIB 2“ in friedvoller Zusammenkunft. Die von der „Krone“ ins Rennen um den SPÖ-Vorsitz geschickte Giraffe „Camelo Pardalis“ schaffte es sogar zu Armin Wolf in die ORF-Sendung, in viele heimische Medien und als Diskussionsthema in den „Servus. Grüezi. Hallo“-Podcast der „Zeit“ nach Deutschland sowie in die Schweiz. Auch eine Entschuldigung unsererseits ist fällig: bei der Schönbrunn-Giraffe für den Identitätsdiebstahl.