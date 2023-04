BW Linz erobert nach 3:0 vorerst Tabellenspitze

Für den GAK war es erst die zweite Niederlage in den vergangenen 16 Ligaspielen. Blau Weiß hat in den jüngsten 15 Runden zwölfmal gewonnen und nur einmal verloren. Ein direktes Duell mit St. Pölten ist für die Linzer noch ausständig - am 12. Mai in Niederösterreich. Die Reifeprüfung in Graz meisterte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner mit Bravour. Michael Brandner per Elfmeter sowie Goalgetter Ronivaldo mit einem Doppelpack schossen die Tore.